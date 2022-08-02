Ученые впервые вырастили растения на инопланетном грунте

Американские ученые смогли вырастить латук, редис и перец чили в смеси торфяного мха на грунте, который попал на землю с астероида. Ранее это не удавалось сделать.

Ученые из Университета Северной Дакоты смогли вырастить латук, редис и перец чили в смеси торфяного мха на почве астероида.

Этот эксперимент показал, что однажды астронавты смогут пообедать салатом-латуком, выращенным в грунте астероида.

Имитатор почвы астероида состоит из углеродистых хондритов, которые содержат азот, калий и фосфор.

Ученые пытались выращивать растения только в искусственной астероидной почве, только в торфяном мхе и их смесях. Оказалось, что торфяной мох эффективно удерживает воду. Растения прорастали во всех смесях со мхом. Однако сам искусственный грунт астероида не мог удерживать достаточно воды, поэтому растения не могли расти.

Теперь ученые планируют вырастить волосатый горох в почве астероида. На основе этого растения изготавливается корм для животных.

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