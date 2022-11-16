Ученые выдвинули новую версию, почему человечество не обнаружило до сих пор инопланетян

Ученые из Лаборатории реактивного движения NASA представили статью, которая не прошла еще научное рецензирование, но в ней изложена новая версия относительно того, почему человечество до сих пор не установило контакт с инопланетянами.

Об этом сообщает Futurism.

Исследователи в новой версии основываются на гипотезе под названием «Великий фильтр», ее в середине 90-х годов озвучил Робин Хэнсон. Согласно ей, все разумные во Вселенной склонны к самоуничтожению.

В статье группа американских ученых объяснила, что внеземные цивилизации могли существовать на протяжении долгой истории, но потом они себя уничтожили. И такая катастрофа может произойти и с человечеством.

Исследователи говорят, что другие цивилизации могли достигнуть высокого технологического прогресса и начать изучать космическое пространство, но потом на их планете произошло какое-то бедствие, например, что-то вроде ядерной войны или падения астероида. Но они не успели найти других существ и установить с ними контакт.

Эта гипотеза говорит о том, что разумный вид проходит некую «фильтрацию» до того, как выйдет за определенные границы космоса, то есть самоуничтожается. Этим и можно объяснить тот факт, что человечеству еще не удалось обнаружить инопланетных существ.

Также «Курсор» сообщал, что исследователи обнаружили моллюска, который 40 тысяч лет считался вымершим.