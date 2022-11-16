Исследователи обнаружили моллюска, который 40 тысяч лет считался вымершим

Американский эколог Джефф Годдард в 2018 году, гуляя по побережью в штате Калифорния, увидел белого прозрачного моллюска, но не стал ему мешать и просто сделал фото. Позже оказалось, что он нашел якобы вымерший вид.

Об этом пишет Science News.

Снимок моллюска эколог показал своей коллеге из Калифорнийского университета в Санта-Барбаре. Но он тоже не смог сразу определить, к какому виду относится этот моллюск.

Годом позже этой команде из двух человек удалось поймать живой образец и сравнили его с найденными окаменелостями. После детального анализа они выяснили, что когда-то уже видели нечто похожее.

В частности, палеонтолог Джордж Уиллет уже находил ископаемую двустворчатую моллюску в первой половине ХХ века. Он назвал этот вид в честь коллекционера Эдна Кук.

Так исследователи выяснили, что нашли моллюска, который считался вымершим около 40 тысяч лет.

Исследователи пытаются понять, почему этот морской обитатель так долго не попадался им на глаза. Вполне вероятно, что его среда обитания находится в отдаленной местности.

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