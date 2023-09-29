Ученые выяснили 5 привычек стройных людей, которые не сидят на диетах

Многие люди, которые привыкли жить от диеты к диете. очень завидуют своим более стройным знакомым и уверены, что им просто повезло с метаболизмом. Но ученые, изучив привычки стройных людей, обнаружили, что все они, сами того не осознавая, следуют ряду правил, которые помогают им поддерживать стройную фигуру.

Об этом рассказали исследователи из Cornell's Food and Brand Lab провели.

Ученые провели онлайн-опрос и анализировали полученные ответы. Так они выяснили, что 96% стройных людей утверждают, что они завтракают каждый день. Это вполне логично, учитывая результаты многочисленных исследований, подтверждающих, что пропускание завтрака может привести к перееданию в течение дня. Завтрак ускоряет метаболизм и позволяет организму сжигать больше калорий.

Регулярные физические упражнения. 42% участников опроса регулярно занимаются физической активностью пять или более раз в неделю. Регулярные занятия спортом способствуют выработке эндорфинов, которые снижают ощущение голода. П еще спорт ускоряет обмен веществ.

Контроль веса. Как ни странно, но 50% опрошенных утверждают, что они взвешиваются каждый день, хоть и не стремятся похудеть.

Осознанное питание. 92% респондентов подтверждают, что они едят осознанно. Они не перекусывают, когда не голодны, и не едят, занимаясь другими делами, такими как работа за компьютером, просмотр телевизора или использование гаджетов.

У стройных людей нет ограничений в пище. 44% респондентов сообщают, что они позволяют себе есть столько, сколько хотят, когда хотят. Благодаря осознанному подходу к еде, они редко употребляют ее в избытке и способны отказаться от соблазнительных кусочков, если не ощущают голода. Такие люди не следуют каким-либо специальным диетам и не создают культ из поддержания своей стройности.

«Курсор» писал ранее, что эксперты назвали продукты, которые мешают вам похудеть. В списке, среди прочего, находится сахар и белый хлеб, поэтому их следует минимизировать в рационе.