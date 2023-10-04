Ученые проверили, действительно ли имбирь улучшает здоровье

Имбирь славится чудодейственными свойствами, это растение, как принято считать, может укрепить иммунитет и улучшить здоровье. Ученые проверили, действительно ли это так.

В ходе нового исследования было изучено воздействие экстрактов имбиря на белые кровяные тельца, особенно при аутоиммунных заболеваниях, таких как системная красная волчанка и антифосфолипидный синдром (АФС). В этих патологиях иммунная система ошибочно нападает на собственные клетки.

Особое внимание было уделено нейтрофилам, одному из видов белых кровяных телец, которые становятся избыточно активными и образуют так называемую "паутину", которая вызывает воспаление и другие негативные последствия.

Ученые провели эксперименты на мышах и небольшой группе добровольцев. Полученные результаты порадовали исследователей.

Ученые пришли к выводу, что экстракты имбиря укрощают гиперактивные нейтрофилы и мешают им создавать опасную "паутину".

Исследование на мышах продемонстрировало, что употребление имбиря уменьшает проявления системной красной волчанки и АФС. Особенно важно, что уже за одну неделю употребления имбиря активность нейтрофилов значительно снижается. Исследователи предполагают, что аналогичный эффект может проявиться и у людей.

Важно отметить, что данное исследование не делает имбирь полноценным лекарством, но подчеркивает его полезные свойства как диетической добавки, особенно для тех, кто подвержен риску развития аутоиммунных заболеваний.

Исследователи также заметили, что эти результаты могут быть полезными при изучении процесса восстановления после перенесенной COVID-19. Поскольку образование "паутины" нейтрофилами связано с осложнениями, вызванными коронавирусом. Исследование помогло понять, как контролировать этот процесс.

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