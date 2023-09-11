Ученые выяснили, как курильщики могут снизить риск заболеваний

Исследователи пришли к выводу, что риск появления заболеваний сердца можно снизить на 39% в течение пяти лет после отказа от сигарет.

Риск развития сердечно-сосудистых заболеваний можно снизить почти на 40% даже в том случае, если человек курил в течение двадцати лет. Но для того чтобы организм работал как у лиц, у которых не было такой привычки, нужно очень много времени.

Об этом свидетельствуют результаты исследования специалистов из Университета Вандербильда (США), проводившегося десятками лет, информирует издание JAMA.

Исследователи пришли к выводу, что риск появления заболеваний сердца можно снизить на 39% в течение пяти лет после отказа от сигарет.

При этом курильщику "со стажем", который внезапно отказался от табачных изделий, нужно не курить в течение нескольких десятилетий (до 25 лет). Только так уменьшатся риски заболеваний до уровня, который наблюдается у людей, которые никогда не зависели от этой привычки.

Как сообщал Курсор, ученые раскрыли связь между курением и депрессией. Исследователи из Орхусского университета в Дании обнаружили убедительные доказательства того, что курение значительно повышает риск депрессии и биполярного расстройства, более чем на 100%.

В исследовании подчеркивается, что, хотя курение не может быть единственной причиной, оно повышает вероятность госпитализации из-за психического заболевания на ошеломляющие 250%.

Также мы писали о том, что ученые выяснили, как курение родителей влияет на здоровье их будущих детей.