Ученые выяснили, как пальцы на руках влияют на здоровье мозга

Новое открытие исследователей представляет нам ряд уникальных возможностей.

Исследования показали, что наши пальцы обладают удивительной способностью - они могут запоминать предметы, которые мы касаемся. Эта форма памяти отличается от способа, которым мы запоминаем лица или песни. Она представляет собой физическую память, которая имеет значительное влияние на наше взаимодействие с окружающим миром.

Об этом пишет "IFLScience".

Ученые из Университета Шеффилда, включая исследователя Ханнеса Саала, исследовали растяжимость и текучесть кончиков пальцев и выяснили, что они способны "запоминать" ощущения от последнего касания. Вопросом оставалось, как эта память влияет на пересылаемые в мозг сигналы.

Для того чтобы разобраться в этом, исследователи провели эксперимент, где робот нежно надавливал на кончики пальцев у добровольцев. При этом они измеряли нервные сигналы с помощью миниатюрных электродов и изучили 200 нервных клеток, находящихся в кончиках пальцев, разделив их на три типа в зависимости от скорости реакции.

Открытием исследователей стало то, что направление, в котором робот надавливал на кончики пальцев, имело влияние на реакцию этих нервных клеток при последующих касаниях. Особенно одна группа нервных клеток, которые реагировали на более сильное давление, демонстрировала значительные изменения в своей реакции в зависимости от предыдущего опыта пальца.

Проще говоря, когда наши кончики пальцев передают информацию в мозг, они также включают в нее свою "историю" предыдущих касаний. Ученые предполагают, что мозг использует эту дополнительную информацию для лучшего предсказания и управления нашими действиями, делая наши касания более точными.

До этого ученые обнаружили элемент, который останавливает старение мозга — в каких продуктах он содержится.