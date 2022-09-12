Ученые выяснили, как температура воздуха влияет на поведение в соцсетях

Даже в районах с высоким уровнем доходов, где люди могут позволить себе кондиционер и другие варианты борьбы с жарой, наблюдается рост разжигания ненависти в очень жаркие дни.

Температура воздуха ниже +12 °C и выше +21 °C может негативно сказываться на психике и провоцировать агрессию в соцсетях.

Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного учеными из Потсдамского университета, сообщает Science Daily.

Так, ученые проанализировали 4 миллиарда твитов, написанных американцами в 2014-2020 годах. Искусственный интеллект сопоставил температуру за окном с присутствием в постах слов, дискриминирующих людей по признакам религии, пола, этничности, национальности, расы, происхождения, внешности и любого другого фактора идентичности.

Отмечается, что меньше всего агрессивных твитов было написано при температуре от +15 °C до +18 °C. Когда на улице было теплее +30 °C — ненависти в интернете становилось гораздо больше: во всех климатических зонах и социальных сообществах.

«Даже в районах с высоким уровнем доходов, где люди могут позволить себе кондиционер и другие варианты борьбы с жарой, наблюдается рост разжигания ненависти в очень жаркие дни. Другими словами, существуют пределы адаптации к экстремальным температурам, и они ниже, чем те, которые устанавливаются нашими простыми физиологическими пределами», — говорится в материале.

Отмечается, что «язык ненависти» в интернете является новым каналом воздействия, через который изменение климата может повлиять на общую социальную сплоченность и психическое здоровье людей. Это означает, что очень быстрое и радикальное сокращение выбросов принесет пользу не только внешнему миру, а защита климата от чрезмерного глобального потепления также имеет решающее значение для нашего психического здоровья.

Как сообщал Курсор, в связи с глобальным потеплением Восточное Средиземноморье и Ближний Восток нагреваются почти в два раза быстрее, чем в среднем по миру, и, по прогнозам ученых, к концу ХХІ века температура здесь поднимется на 5 градусов по Цельсию, если не будут предприняты действия, чтобы предотвратить эту тенденцию.

Также, как сообщал Курсор, ученые назвали неожиданные последствия глобального потепления.