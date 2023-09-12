Ученые выяснили, как употребление яиц влияет на уровень холестерина

Яйца содержат большое количество пищевого холестерина. Но ученые уверяют, что отказываться от них не стоит, и вот почему...

Высокий уровень холестерина в крови повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. А потому рекомендуется ограничить продукты с высоким его содержанием. И многие вносят в этот список куриные яйца. Ученые разобрались, действительно ли этот продукт повышает уровень холестерина в крови.

Научные данные подтверждают, что потребление яиц не влияет на уровень холестерина в сыворотке крови. В ходе исследования ученые в целом не нашли доказательств того, что пищевой холестерин играет роль в развитии сердечно-сосудистых заболеваний. Исследование не показало роста риска заболеваний даже среди здоровых людей, которые ели яйца каждый день. То есть если нет сердечных заболеваний, если вы потребляете много фруктов, овощей и цельного зерна, вам не стоит бояться яиц.

В каждом яичном желтке содержится около 200 мг холестерина. Но дело в том, что 80% холестерина вырабатывается самим организмом человека, в основном печенью. И только остальные 20% поступают с едой. Холестерин – важнейший строительный материал для клеточных мембран, он необходим организму для выработки витамина D и таких гормонов, как тестостерон и эстроген.

Холестерин доставляется нашему организму с кровью с помощью молекул липопротеина. Каждый человек имеет свою комбинацию разного типа липопротеинов. Холестерин липопротеинов с низкой плотностью принято называть вредным. Именно он попадает из печени в ткани и артерии организма и может привести к накоплению холестерина в кровяных сосудах. Но исследователи не связывают однозначно потребление холестерина с увеличением такого риска. Помимо собственного холестерина, организм получает его из-за потребления мяса, креветок, яиц, творога и сливочного масла.

«Курсор» писал ранее, что эксперты назвали продукты, которые мешают вам похудеть. В списке, среди прочего, находится сахар и белый хлеб, поэтому их следует минимизировать в рационе.