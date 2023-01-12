Ученые выяснили, как возникли самые редкие галактики во Вселенной

Кольцевые галактики являются одними из самых редких, найденных во всей Вселенной, и годами ученые чесали себе головы, пытаясь выяснить, как именно эти галактики возникли. По словам астрофизика Итана Сигела, возможно, мы наконец-то найдем объяснение этих уникальных и привлекательных галактик.

Об этом говорится в материале портала Т4.

Вселенная – это просторное место, соответственно галактики в нем могут образовываться по-разному. Хотя у нас есть много спиральных галактик, как наш Млечный Путь, это лишь самые распространенные типы галактик. Есть еще другие, к примеру, эллиптические либо неправильные галактики. Но только 1 из 10 000 попадает в эту суперредкую категорию, говорит Сигел.

Ученый описывает то, что, по его мнению, может являться объяснением кольцевых галактик. Первая из этих галактик, Объект Хоуга, была открыта только в 1950 году и всегда удивляла исследователей своей уникальной формой. Но, согласно информации, полученной из фотографий других кольцевых галактик, они могут возникнуть в результате столкновений галактик.

Основываясь на предыдущих исследованиях кольцевых галактик, Сигел говорит, что они не являются планетарными туманностями, потому что состоят из звезд, а не из газа и других выбросов. Кроме того, они не созданы из растягивающихся и разрывающихся младших галактик, чтобы окружить старшую, более массивную.

Сигел также отмечает, что эти галактики не являются примером гравитационного линзирования, которое мы иногда используем, чтобы заглянуть глубже во Вселенную с помощью телескопов, таких как космический телескоп «Джеймс Уэбб», которые могут исказить наше видение объектов. Ученый предполагает, что кольцевые галактики возникают, когда одна галактика сталкивается с центром другой, таким образом вызывая рябь по всей ней.

Исследователь объясняет, что эти ряби образуют кольцевые галактики, которые мы видим сегодня. Одним из особо интригующих доказательств является Галактика «Колесо Тележки», которую «Джеймс Уэбб» сфотографировал в прошлом году. Сигел утверждает, что небольшая галактика, изображенная налево, кажется беспорядочной, что можно было бы объяснить, если бы она прорезала центр галактики «Колесо телеги».

Курсор ранее сообщал, что ученые предупредили: за жизнью на Земле могут наблюдать из других галактик. Ученые из Корнелльского университета обнаружили 2034 звездные системы, потенциальные обитатели которых могут наблюдать за людьми на планете Земля.

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