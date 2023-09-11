Ученые выяснили, какие кошмары снятся людям чаще всего

Проведенные исследования помогли установить причин этих снов.

Ученые провели исследование, чтобы выяснить причины и наиболее распространенные сюжеты кошмаров. Михаэль Шредль, руководитель лаборатории сна в Германии, проанализировал более 1200 кошмаров и классифицировал их по темам.

Об этом пишет "Business Insider".

Одной из самых распространенных категорий снов является тема неудач и беспомощности. Она составляет 18% всех случаев. К ней относятся сны о неудачах на экзамене, опозданиях, потерях или жизненных ошибках. Такие сны могут свидетельствовать о неуверенности в своих способностях или о беспокойстве, что другие люди думают о вашей производительности.

Категория физической агрессии включает сны, в которых люди испытывают физическое насилие. Это может быть связано с пережитыми травмами или страхом перед насилием и уязвимостью к критике других людей.

Еще одной широко распространенной темой являются несчастные случаи, такие как падение с высоты, автомобильные аварии или утопление. Эта категория составляет 15% всех снов. Сны об несчастных случаях могут указывать на страх высоты, смерти или потери контроля.

Понимание этих снов и их смысла может помочь определить эмоции и беспокойства, с которыми мы сталкиваемся в своем подсознании. Они могут отражать наши страхи, неуверенность или желание избежать определенных ситуаций в реальной жизни.

До этого врач назвала, в какой позе лучше спать, чтобы не чувствовать усталость.