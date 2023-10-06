Ученые выяснили, какое количество чашек кофе увеличивает риск развития болезней вдвое

Кофе считается полезным напитком, который не только бодрит и поднимает настроение, но и позитивно действует на метаболизм, работу печени и мозга. Но, оказывается, чрезмерное им увлечение может стать причиной развития ряда опасных болезней.

О результатах исследования сообщает издание Daily Mail.

Ученые из Токийского национального центра глобального здравоохранения и медицины провели исследование, чтобы оценить влияние кофе на людей с разными показателями артериального давления, а также изучили последствия употребления зеленого чая.

Исследование охватило 20 тысяч человек, проживавших в Японии с 1990 по 2009 год. Участников разделили на группы в зависимости от их артериального давления и регулярно получали информацию о их пищевых привычках, включая количество употребляемого кофе.

Результаты исследования показали, что у людей с артериальным давлением более 180/100 мм рт. ст., употребление двух и более чашек кофе в день увеличивает риск смерти от сердечных заболеваний вдвое. Однако у людей с такими же показателями давления, которые употребляли только одну чашку кофе в день, такого риска не наблюдалось. Важно отметить, что ученые не обнаружили связи между количеством употребляемого зеленого чая и уровнем смертности.

Интересно, что результаты исследований влияния кофе на организм в прошлом были противоречивыми. Одни показывали, что несколько чашек кофе в день могут снизить смертность от всех причин, другие связывали кофе с риском развития рака, а третьи утверждали, что он может предотвратить повторные сердечные приступы.

Несмотря на то, что кофеин временно повышает кровяное давление и частоту сердечных сокращений, нет убедительных доказательств того, что он может вызвать долгосрочное увеличение давления, холестерина или иметь другие серьезные последствия для сердца.

Это исследование стало первым, которое обнаружило связь между употреблением двух и более чашек кофе в день и увеличенным риском смерти от сердечно-сосудистых заболеваний у людей с высоким артериальным давлением, отмечают ученые.

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