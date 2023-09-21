Ученые выяснили, кто умнее - первенцы или их младшие братья и сестры

Исследователей интересовал словарный запас детей, скорость чтения и ассоциативные ответы на предложенные картинки.

Дети-первенцы являются более умными, чем их младшие братья и сестры.

Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного учеными Эдинбургского университета (Великобритания).

Они задались целью изучить умственные способности детей в многодетных семьях. Для этого провели анализ информации по пяти тысячам детям. Исследователей интересовал словарный запас детей, скорость чтения и ассоциативные ответы на предложенные картинки. Исследования специалисты проводили каждые два года.

Начали свой опыт над годовалыми, а закончили 14-летками. Чтобы избежать погрешности, для чистоты эксперимента ученые учитывали внешние факторы (доход семьи, биографию, социальное состояние, родословную).

Оказалось, что в годовалом возрасте именно у первенцев наблюдался лучший результат тестов на интеллект. У малышей наблюдался больший уровень IQ, чем у их младших братиков и сестричек. Наблюдая за такими детьми дальше, ученые установили, что первенцы лучше справлялись с чтением, правильнее называли изображенные на картинках предметы, успешнее искали одинаковые буквы на кубиках.

Кроме того, старшие дети росли более послушными, чем их братья и сестры. Они также были более усидчивыми и трудолюбивыми. При этом ученые отметили, что первенцы и младшие дети получали эмоциональную поддержку от родителей в равном объеме.

Без минусов все-таки не обошлось. Исследования показали, что первые дети чаще испытывали проблемы со зрением и лишним весом.

Однако, в развитие малышей вкладывались по-разному. К примеру, с первенцем мама и папа занимались активнее, чем с младшими детьми в том же возрасте. Например, взрослые реже читали им, чем старшему ребенку, меньше занимали малышей развивающими играми, совместно с ними создавали изделия, рисовали и играли на музыкальных инструментах.

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