Психологи рассказали, как развить концентрацию внимания у ребенка

Некоторые рекомендации психологов не только помогут родителям настроить внимание детей, но и дадут возможность взрослым лучше понять своих малышей.

Родители часто жалуются на невнимательность ребенка, особенно в младших классах: трудно сосредоточиться на одном объекте, быстро пропадает интерес, невозможно сконцентрировать внимание даже на несколько минут. Психологи считают, что это распространенное явление в таком возрасте и дали рекомендации родителям.

Об этом пишет Gazeta.

Специалисты пояснили, что ребенок может без стимулирования концентрировать свое внимание на одном предмете только в течение примерно восьми секунд. А сила концентрации определяется уровнем заинтересованности или силы воли.

Поэтому психологи разработали некоторые советы, которые позволят родителям не только помочь детям с концентрацией, но и дадут возможность взрослым лучше понять своих малышей.

Дети не всегда воспринимают причинно-следственные связи, поэтому им сложно понять зачем два часа читать книгу, если можно в это время играть или смотреть более интересный мультфильм.

Попробуйте применить несколько советов психологов, которые помогут развить в ребенке способность к концентрации внимания.

Установите четкие цели и реалистичные сроки.

Чтобы ваш ребенок четко осознавал последовательность своих действий, важен распорядок дня. Ежедневно выполняются какие-то определенные задания, а для них устанавливаются четкие сроки. Это важно не только для учебы, но и для отдыха. Получив конечный результат работы, цели считаются достигнутыми, нужно подвести ребенка к этой мысли.

Большие задачи разделите на несколько мелких.

Так ребенок не будет ощущать перегрузки и каждый раз будет вдохновляться достигнутой целью. А длительное задание пугает своими масштабами и вызывает чувство растерянности. Как это работает: если нужно прочитать книгу, попросите его за один раз прочитать страницу или несколько абзацев, остальное отложите на следующие подходы.

Изменение рода занятий.

20 минут чтения, отдых или зарядка, 20 минут математики, потом послушать музыку, после этого можно заняться английским. Нет ничего хуже монотонности, которая мешает заинтересованности и концентрации. Удивите ребенка — предложите позаниматься в необычных условиях, например, в кафе или парке.

Интерактивные методики.

Привнесите в обучение элемент игры, обучающие картинки или интернет-задания. Это вызовет интерес, а значит, и повысит внимание и усидчивость.

Заинтересовать системой мотивации.

Наказание гораздо менее эффективно в обучении, чем поощрение. Даже системы манипулирования людьми построены на этом правиле. Важно с помощью внедрения поощрений добиться понимания пользы от самого процесса. То есть ребенок сам должен чувствовать пользу, которая его ждет после выполнения работы.

Ученые считают, что наказание мотивирует исполнить задание только, чтобы избежать санкций, и никогда не вызывает желания работать самостоятельно дальше.

Однако психологи обращают внимание, что иногда рассеянность и невозможность сосредоточиться могут сигнализировать о плохом качестве сна ребенка или стрессе, а также с состоянием здоровья.

«Расстройство дефицита внимания и гиперактивности – проблема, с которой следует обратиться к специалисту», – посоветовали в Центре психологической поддержки.

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