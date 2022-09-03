Ученые выяснили, на каком боку лучше спать

Из всех поз для сна ученые путем длительных наблюдений выбрали оптимальное положение тела, при котором достигается баланс между расслаблением мышц и важных органов.

У каждой позы для сна есть свои преимущества и недостатки. Некоторые органы и части тела лучше воспринимают сон на спине, другие — на животе, а некоторые — на боку.

К примеру, сон на спине помогает расслабить мышцы спины и позвоночника, поэтому снимает боли в шее и спине. Также полезными свойствами отличается сон на боку, особенно для людей с лишним весом, сообщает medicina.ua.

Ученые выяснили, что сон на боку выбирают пожилые люди. Он действительно очень благоприятен для организма, но только в случае правильной позы.

Даже с учетом того, что многие эксперты в области сна выступают за сон на спине, сон на боку имеет определенные преимущества. Если положение тела на боку правильное, то утром эта поза приводит к уменьшению болей в пояснице и суставах.

Кроме того, сон на боку — уменьшает риски громкого храпа, но это преимущество оценит не столько сам спящий, сколько его близкие.

Также ученые выяснили, что сон на боку улучшает работу желудочно-кишечного тракта: уменьшит запоры, изжогу, снизит вероятность диареи или синдрома раздраженного кишечника.

Врачи предупредили, что неудачная подушка или матрац способны привести к накапливанию болей в пояснице, шее или грудном отделе позвоночника.

Также проводились исследования, которые показали, что полезнее сон на левом боку. Это помогает наладить работу ЖКТ. При этом необязательно спать на боку всю ночь, можно менять позу, прислушиваясь к своему самочувствию.

Обратите внимание, что лежать на животе можно и нужно, но пока вы не спите, поскольку такая поза на длительной основе слишком нагружает позвоночник и внутренние органы.

Ранее Курсор писал, что эксперт назвал опасную позу для сна.

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