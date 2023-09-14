Ученые выяснили, почему людям нравится пить кофе - все дело в мутациях

Установлено, что выбор того или иного напитка связан с особыми мутациями.

Ученые из Северо-Западного университета в Чикаго попытались выяснить, почему люди любят кофе и не могут без него начать день, в то время как другие люди также относятся к крепкому чаю. Как оказалось, выбор того или иного напитка связан с мутациями.

Об этом сообщает информационный портал Scientific Reports.

Ученые отмечают, что горький вкус пищи и напитков обычно является предупреждением для человека. Это свидетельствует о том, что пища содержит в себе опасные для жизни вещества. Именно поэтому пристрастие к кофе выглядит крайне противоестественно с точки зрения эволюции.

Для исследования ученые отобрали 400 тысяч добровольцев, которые сообщили, сколько кофе и чая они обычно выпивают. Далее ученые сопоставили вкусы испытуемых с тем, какие мутации (которые управляют восприятием разных вкусов) присутствовали в их генах.

По итогу выяснилось, что у любителей кофе присутствовали гены, связанные с высокой чувствительностью рецепторов горького вкуса. Такие люди зачастую даже становятся заядлыми кофеманами и выпивают этот напиток на 20% чаще тех, кто был более восприимчив к горькому веществу-хинину.

Ранее «Курсор» писал о том, что эксперты назвали лучшие напитки, которые помогут нормализовать сон. Полноценный ежедневный сон необходим организму для слаженной работы всех органов и систем.

Также мы сообщали, что медики назвали напитки, которыми опасно запивать ужин. Особенно опасными эксперты считают напитки с добавлением льда или сильно охлажденные.