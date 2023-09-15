Ученые выяснили, вреден ли секс для людей с сердечными заболеваниями

Сердечно-сосудистые заболевания являются глобальной проблемой современности.

Как и другие формы физической активности, секс может иметь положительное влияние на сердечно-сосудистую систему в долгосрочной перспективе.

Об этом пишет "Johns Hopkins University".

Регулярные занятия сексом (2-3 раза в неделю) не только не увеличивают, но и помогают снизить риск сердечных приступов. С другой стороны, редкие половые контакты (1 раз в месяц или реже) могут негативно сказываться на здоровье сердца и сосудов.

Это правило также распространяется на людей, перенесших инфаркт в прошлом. Те, кто имел сердечный приступ, имеют на 27% меньший риск повторного инфаркта при регулярном занятии сексом несколько раз в неделю по сравнению с теми, кто полностью избегает интимных отношений. Более редкие половые контакты снижают риск на 12%.

Подобное явление объясняется несколькими факторами. Во-первых, секс можно рассматривать как форму физической нагрузки, которая тренирует сердечную мышцу. Регулярные занятия способствуют укреплению сердца, снижению артериального давления, уменьшению уровня стресса и улучшению качества сна.

Во-вторых, секс имеет значительное значение для укрепления близости и связи с партнером. Он способствует укреплению отношений и помогает справиться с ощущением одиночества, депрессией и тревогой.

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