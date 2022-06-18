Ученые заявили, что самый мощный обнаруженный пульсар «сбросил маску»

Пульсары — это вращающиеся нейтронные звезды , плотные остатки бывших гигантских звезд, ставших сверхновыми , и их огромные магнитные поля приводят в действие регулярные радиовсплески, которые являются одними из самых ярких сигналов в небе.

Возможно, самый мощный из когда-либо обнаруженных пульсаров только что сбросил маску и объявил о своем «присутствии на сцене».

Но пульсар VT 1137-0337 не появлялся в обзорах радиотелескопов совсем недавно, в 1998 году. Только в 2018 году всплески пульсара были обнаружены в обзоре неба с очень большой решеткой (VLA) имени Карла Г. Янского (VLASS). , и с тех пор он появляется каждый раз, когда астрономы обращаются к нему.

Согласно исследованию, представленному в среду на 240-м собрании Американского астрономического общества в Пасадене, Калифорния, есть две причины недавнего появления пульсара. Во-первых, это возраст пульсара.

«Исходя из своих характеристик, это очень молодой пульсар», — сказал в своем заявлении профессор астрономии Калифорнийского технологического института Грегг Халлинан», — возможно, ему всего 14 лет, но не старше 60–80 лет».

Другая причина заключается в том, что до недавнего времени пульсар был скрыт от глаз остатками гигантской звезды, взорвавшейся до образования пульсара. Звездное вещество, сильно выброшенное наружу взрывом сверхновой, блокировало радиовсплески до тех пор, пока вещество — большая часть массы бывшей звезды — не выдвинулось наружу и не стало достаточно тонким, чтобы пропустить сигнал.

Это конфигурация, известная как туманность пульсарного ветра, наиболее известным примером которой, вероятно, является крабовидная туманность, возникшая в результате взрыва сверхновой звезды в созвездии Тельца в 1054 году.

«Найденный нами объект примерно в 10 000 раз более энергичен, чем Краб, с более сильным магнитным полем», — заявил аспирант Калифорнийского технологического института по астрономии Диллон Донг, участвовавший в исследовании. «Вероятно, это новый «супер краб».

«Этот объект выделяется тем, что в его галактике происходит всплеск звездообразования, а также из-за характеристик его радиоизлучения», — сказал Донг.

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