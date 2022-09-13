Ученый предположил, когда человечество найдет внеземную жизнь

Астрофизик Саша Кванц из Швейцарского федерального технологического института рассказал, что сейчас идет создание новых технологических проектов, которые позволят ответить на вопрос, одиноки ли мы во Вселенной.

Исследователи десятилетиями ищут внеземные цивилизации и изучают космическое пространство. Но вопрос, одиноки ли мы во Вселенной или где-то еще существует жизнь, остается открытым. Астрофизик Саша Кванц считает, что человечество найдет представителей других планет, и произойдет это скоро.

Об этом сообщает Space.

По словам ученого, сейчас в мире создаются новые технологические проекты, которые могут усилить поиски внеземной жизни в нашей галактике. И с их помощью человечество обнаружит инопланетян в течение ближайших 25 лет.

Он отметил, что на данный момент астрономами было открыто более 5 тысяч планет за пределами Солнечной системы. Считается, что вокруг каждой из более чем 100 млрд звезд в нашей галактике вращается минимум одна планета. Некоторые из них могут быть похожими на Землю, и в них может быть вода в жидком виде, а значит и жизнь.

Саша Кванц также подчеркнул, что считает телескоп Уэбба не настолько мощным, чтобы он находил подобные нашей планете небесные объекты, хотя они и не являются его главной целью.

«Курсор» писал ранее, что британские ученые выдвинули теорию, которая предполагает, что инопланетяне могут общаться между собой в межзвездном пространстве с помощью квантовой связи.