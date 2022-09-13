Ученый предположил, когда человечество найдет внеземную жизнь

Исследователи десятилетиями ищут внеземные цивилизации и изучают космическое пространство. Но вопрос, одиноки ли мы во Вселенной или где-то еще существует жизнь, остается открытым. Астрофизик Саша Кванц считает, что человечество найдет представителей других планет, и произойдет это скоро.
Об этом сообщает Space.
По словам ученого, сейчас в мире создаются новые технологические проекты, которые могут усилить поиски внеземной жизни в нашей галактике. И с их помощью человечество обнаружит инопланетян в течение ближайших 25 лет.
Он отметил, что на данный момент астрономами было открыто более 5 тысяч планет за пределами Солнечной системы. Считается, что вокруг каждой из более чем 100 млрд звезд в нашей галактике вращается минимум одна планета. Некоторые из них могут быть похожими на Землю, и в них может быть вода в жидком виде, а значит и жизнь.
Саша Кванц также подчеркнул, что считает телескоп Уэбба не настолько мощным, чтобы он находил подобные нашей планете небесные объекты, хотя они и не являются его главной целью.
«Курсор» писал ранее, что британские ученые выдвинули теорию, которая предполагает, что инопланетяне могут общаться между собой в межзвездном пространстве с помощью квантовой связи.