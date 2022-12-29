Ученый рассказал, как в Древнем Египте удаляли мозг из мумий

По мнению археолога и химика-аналитика из Йоркского университета Стивена Бакли, в Древнем Египте бальзамировщики не извлекали куски мозга крючками, а пользовались более эффективным методом.

Об этом сообщает Business Insider.

Исследователь проводил опыты на овцах для проверки различных способов удаления мозга, что вошло в документальный фильм 2008 года «Mummy Forensics», снятый по мотивам научной публикации 1969 года британского египтолога Филса Лика.

Бакли узнал, что процесс извлечения мозга является нелегким и крайне медленным методом. Ему пришлось медленно удалять этот орган, потому что небольшие части мозга прилипали к металлическому крючку из-за многократного введения и извлечения. Однако, методом проб и ошибок, археолог обнаружил более эффективный способ.

«Если вы сбиваете мозг крючком в течение примерно 20 минут, мозг разжижается, и вы можете просто вылить его», ‒ сказал он.

По его словам, историкам известны случаи, когда бальзамировщики решили оставлять мозг внутри мумии. Например, более ранние королевские мумии, дошедшие до наших дней в хорошем состоянии, имеют мозг. В частности, это касается фараона Тутмоас I, царицы Тии, главной жены фараона Аменхотепа III, и фараона Аменхотепа I.

Жители Древнего Египта точно ничего не знали о микробах, но уже тогда понимали, что благодаря удалению органов можно замедлить распад тела. Если бальзамировщик мог себе это позволить, то он извлекал из тела кишки, легкие и другие внутренние органы для консервации.

Одни из них перемещали в банки, а другие возвращали в тело. Если же касаемо мозга, то его могли оставлять в теле для мумификации черепа во время бальзамирования.

«Курсор» сообщал, что ученые показали, как выглядел фараон Древнего Египта Рамсес II.