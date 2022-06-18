Угроза рака кожи: тунец оказался смертельно опасным

Крайне важные выводы получили американские исследователи. Выяснено, что добавление в рацион определенных видов рыб может привести к повышению вероятности тяжелых заболеваний кожи.

Частое употребление в пищу некоторых видов рыб приводит к существенному увеличению рисков развития рака кожи.

Специалисты Национального института здоровья США и Юненг Чо, доктор медицинских наук, доцент кафедры дерматологии и эпидемиологии в Университете Брауна исследовали взаимосвязь между употреблением рыбы разных сортов и раковыми заболеваниями. Для этого были опрошены среди 490 тысяч человек, а через 13-16 лет ученые проанализировали статистику рака кожи среди участников опроса.

Исследования показали странные данные, что наблюдаемые, которые ели нежареную рыбу около 42 г в день, на 22% чаще заболевали раком кожи. Это такие виды рыбных продуктов, как консервированный тунец, треска и камбала. А люди, добавлявшие в дневной рацион по 14 г тунца и трески, повышали свои риски заболевания меланомой на 20%.

Интересно, что у респондентов, которые ели жареную рыбу или вообще не ели рыбных продуктов, не было выявлено никаких склонностей к раковым образованиям.

Доктор Чо пояснил, что не настаивает на немедленном прекращении употребления тунца, а скорее тут потребуются дополнительные исследования и выявление причин таких результатов исследования.

Ученый опасается, что увеличение риска меланомы может быть вызвано повышенным содержанием ртути и полихлорированных бифенилов (ПХБ) в нежареной рыбе.

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