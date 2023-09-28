Эксперты были озадачены, потому что это существо не напоминало что-либо другие, что они встречали ранее. Также они обнаружили множество противореча...

В Бразилии посреди улицы обнаружили бездомную собаку, которая является уникальным и первым в своем роде животным.

Об этом сообщает Science Alert.

Когда специалисты посмотрели на это существо, то осознали, что никогда не видели чего-либо подобного. Судя по глазам и шерсти, это собака, но по форме морды, ушам и повадка было понятно, что это не так.

Щенок вел себя не так послушно, как собаки, но при этом был недостаточно агрессивным для представителя дикой природы. Также он лаял как собаки, но отказывался от собачей еды и охотился лишь на маленьких крыс.

Ученые решили провести генетический анализ, который показал, что это совершенно новая порода, а именно гибрид южноамериканской пампасной лисицы и собаки, получивший название "догсим".

Впервые это животное нашли несколько лет назад, когда зоозащитники заметили раненую самку после ДТП в Вакарии (Риу-Гранди-ду-Сул). Тогда она получила необходимую медпомощь, но вскоре умерла при неизвестных обстоятельствах.

Скрещивание пампасной лисицы и домашней собаки является крайне редким примером размножения двух видов из разных родов. Этот гибрид показывает, что несмотря на то, что приблизительно 6,7 млн лет назад эти виды пошли по разным путям и принадлежат к разным родам, они до сих пор способны на производство жизнеспособного потомства.

У этого уникального животного в совокупности было 76 хромосом, схожие с домашними собаками и пампасной лисицей. Спасенное существо также имеет две Х-хромосомы с разной морфологией.

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