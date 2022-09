Уникальное явление: в Новой Зеландии ребенок обнаружил гигантского червя

Барнаби Домиган игрался со своими братьями и сестрами в саду и наблюдал за водой. Он надеялся, что найдет там что-то интересное, и это оправдалось – в воде был метровый червь.

Об этом сообщает Express.

9-летний мальчик взял палку и, из любопытства, достал существо из воды. По словам его мамы, ребенок был «невероятно поражен и потрясен» тем, что черви бывают такими гигантскими. После школьник позвал своего папу, чтобы сделать фото.

«Мы не измеряли его, но судя по виду, он был такой же длины, как обе руки Барнаби. По нашим подсчетам его длина составляла около 1 метра», – рассказал мужчина.

Ребенок попросил сохранить это необычное существо, но родители ему отказали и червя выпустили на свободу.

Check out the size of this worm found in the backyard of a Burnside house in Christchurch! Here’s a photo of Barnaby with his incredible find! Photo: Chris Domigan pic.twitter.com/mSKYtzNh4Z

— YOURWAY (@YOURWAY9) September 4, 2022