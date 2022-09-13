Уникальное явление: в Новой Зеландии ребенок обнаружил гигантского червя

9-летний мальчик из Новой Зеландии нашел у себя в саду огромного червя, который, как оказалось, редко встречается в подобных местах, но при этом не имеет выдающиеся габариты.

Барнаби Домиган игрался со своими братьями и сестрами в саду и наблюдал за водой. Он надеялся, что найдет там что-то интересное, и это оправдалось – в воде был метровый червь.

Об этом сообщает Express.

9-летний мальчик взял палку и, из любопытства, достал существо из воды. По словам его мамы, ребенок был «невероятно поражен и потрясен» тем, что черви бывают такими гигантскими. После школьник позвал своего папу, чтобы сделать фото.

«Мы не измеряли его, но судя по виду, он был такой же длины, как обе руки Барнаби. По нашим подсчетам его длина составляла около 1 метра», – рассказал мужчина.

Ребенок попросил сохранить это необычное существо, но родители ему отказали и червя выпустили на свободу.

Check out the size of this worm found in the backyard of a Burnside house in Christchurch! Here’s a photo of Barnaby with his incredible find! Photo: Chris Domigan pic.twitter.com/mSKYtzNh4Z — YOURWAY (@YOURWAY9) September 4, 2022

«Вечером я разместил фотографию на Facebook, а на следующий день, когда мы обнаружили, насколько интернет-пользователи были заинтересованы в снимке, вернулись, чтобы найти червя, но он уже исчез», – добавил отец Джонатана.

По словам экспертов, в Новой Зеландии встреча с таким гигантом не является чем-то необычным, потому что на ее территории водится сразу несколько видов, которые могут вырастать более 30 сантиметров в длину. Самым крупным червем считается Anisochaeta gigantea – его длина может составлять до 121 см.

Энтомолог Джон Маррис из Университета Линкольна рассказал, что обычно черви таких размеров обитают в нетронутых местах (например, в лесу), а в таком месте, как домашний сад, подобная встреча – настоящая редкость.

«Известно несколько очень крупных местных дождевых червей – метр не выходит за рамки разумного», – добавил он.

Ранее исследователи рассказали, что станет с миром, если вымрут все птицы.