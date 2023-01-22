В Антарктиде нашли огромный метеорит

Группа ученых после экспедиции вернулась с Антарктиды с пятью новыми метеоритами, в том числе необычно крупным экземпляром.

Об этом сообщает Science Alert.

Известно, что в Антарктиде редко обнаруживают метеориты, выделяющиеся на фоне ледяного ландшафта. Сухой климат сводит выветривание к минимуму. Даже когда метеориты погружаются в лед, они часто возвращаются на поверхность в результате взбалтывания ледников.

Метеориты легче обнаружить в Антарктиде, но есть проблема иного характера ‒ по континенту сложно путешествовать из-за его морозных условий и удаленности. Команда, участвовавшая в этом открытии, провела несколько дней в дикой местности, передвигаясь пешком и на снегоходах.

Недавняя находка оказалась довольно крупкой – ее вес составляет 7,6 кг. Это ставит ее в топ-100 по размеру метеоритов, обнаруженных в Антарктиде за последнее столетие.

Meteorite hunters find 17-pound space rock in Antarctica pic.twitter.com/NcnLRdo9UJ — Take One (@takeonedigital) January 22, 2023

Метеорит доставили в Королевский бельгийский институт естественных наук, где его будут исследовать. Ученые могут получить много полезной информации о путешествиях метеоритов к Земле.

«Размер необязательно имеет значение, когда речь идет о метеоритах, и даже крошечные микрометеориты могут быть невероятно ценными с научной точки зрения. Но, конечно, найти большой метеорит, подобный этому, — редкость, и это действительно интересно», ‒ сказал космохимик Мария Вальдес из Полевого музея в Иллинойсе.

Во время поисков метеоритов исследователи воспользовались «картой сокровищ», где содержатся подсказки, найденные на спутниковых снимках. В частности, это измерения потока льда, температуры и уклона поверхности, чтобы с помощью ИИ делать предположения о том, где могут находиться метеориты.

Эта карта считается точной примерно на 80% с точки зрения направлений, которые она дает. Ее создатели подсчитали, что в Антарктиде находится более 300 тысяч метеоритов.

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