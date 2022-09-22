В Австралии поймали устрашающую глубоководную акулу

Обитателя океанского дня подняли с глубины 650 метров, эксперты отметили, что подобные разновидности семейства акул редко попадаются на крючок.

На днях рыбак из Австралии Трапман Бермаги поймал глубоководную акулу со зловещей ухмылкой и глазами на выкате.

Своим уловом он поделился с подписчиками в социальной сети Facebook. Его ост об обитателе океанских глубин вызвал тысячи откликов в социальной сети.

В публикации говорится, что животное подняли с глубины 650 метров. «Лицо глубоководной акулы», — подписал фото автор, который в интервью журналистам сказал, что этот вид распространен у юго-восточного побережья Австралии и обычно встречается на глубине ниже 400 метров. Морское животное весит почти 15 кг, его длина — полтора метра.

Из-за того, что эти акулы живут на океанском дне, их редко ловят. Пользователи предположили, что это акула-резак, однако рыболов поделился своей фотографией резака и написал, что его последний улов выглядит иначе.

По словам рыбака, существующие на Зеленом континенте правила разрешают еженедельно вылавливать некоторое количество акул, в зависимости от конкретного вида.