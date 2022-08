В ее жилах течет антифриз: ученые обнаружили необычную светящуюся рыбу

Исследователи у берегов Гренландии нашли необычную рыбу-улитку, по жилам которой течет светящийся зеленый антифриз, благодаря ему она не замерзает в холодной воде Арктики.

Об этом сообщает Live Science.

Ученые отметили, что белки-антифризы, которые вырабатываются в рыбах, помогают им выживать экстремальных условиях, в частности в холодных водах, потому что регулируют температуру.

Исследователи рассказали, что найденная ими рыба-улитка отличается от других особей своего вида, потому что светится ярко-зеленым и красным цветами. Это первый случай биолюминесценции у полярных рыб, которые вынуждены переживать длительные периоды темноты. Кроме того, она имеет маленький размер, но это не помешало ей адаптироваться к холодной среде.

По словам экспертов, у этого вида арктических рыб самый высокий уровень белков-антифризов по сравнению с другими известными видами рыб, которые обладают подобным свойством.

Beneath Greenland iceberg, scientists find a glowing snailfish with antifreeze coursing through its veins https://t.co/UXtossa5PL

— Live Science (@LiveScience) August 16, 2022