В ее жилах течет антифриз: ученые обнаружили необычную светящуюся рыбу

Ученые во время исследования биоразнообразия вод Северного Ледовитого океана обнаружили светящуюся рыбу-улитку, в жилах которой вырабатывается антифриз.

Исследователи у берегов Гренландии нашли необычную рыбу-улитку, по жилам которой течет светящийся зеленый антифриз, благодаря ему она не замерзает в холодной воде Арктики.

Об этом сообщает Live Science.

Ученые отметили, что белки-антифризы, которые вырабатываются в рыбах, помогают им выживать экстремальных условиях, в частности в холодных водах, потому что регулируют температуру.

Исследователи рассказали, что найденная ими рыба-улитка отличается от других особей своего вида, потому что светится ярко-зеленым и красным цветами. Это первый случай биолюминесценции у полярных рыб, которые вынуждены переживать длительные периоды темноты. Кроме того, она имеет маленький размер, но это не помешало ей адаптироваться к холодной среде.

По словам экспертов, у этого вида арктических рыб самый высокий уровень белков-антифризов по сравнению с другими известными видами рыб, которые обладают подобным свойством.

Beneath Greenland iceberg, scientists find a glowing snailfish with antifreeze coursing through its veins https://t.co/UXtossa5PL — Live Science (@LiveScience) August 16, 2022

«Курсор» писал ранее, что у пляжа «Мифрац Ха-Шемеш» в Эйлатском заливе была замечена редкая рыба-гитара, которая находится под угрозой исчезновения. Эта рыба является разновидностью ската и может достигать трех метров в длину, но при этом, как утверждают эксперты, не представляет опасности для людей.