В Бельгии нашли скелеты участников последнего сражения Наполеона

Во время раскопок археологи обнаружили останки людей и лошадей. Они утверждают, что эти находки «чрезвычайно редки», и надеются найти еще больше в ходе дальнейших работ.

Археологи обнаружили в Бельгии скелеты солдат, погибших в битве при Ватерлоо в 1815 году — последней попытке Наполеона Бонапарта восстановить свою власть.

«Вы не сможете получить лучшее представление о жестокой реальности Ватерлоо, чем это», — говорит один из организаторов раскопок.

В частности, останки трех ампутированных конечностей, найденные возле фермерского дома Мон-Сен-Жан — места, где располагался полевой госпиталь британского полководца герцога Веллингтона.

Веллингтон возглавил британские войска и сражался вместе с прусскими частями маршала фон Блюхера против Наполеона в битве при Ватерлоо 18 июня 1815 года.

Это сражение стало последней (и неудачной) попыткой Наполеона восстановить контроль над большей частью Европы, которую он завоевал в ходе своих кампаний в конце 18-го и начале 19-го веков.

В боях погибли десятки тысяч человек, но лишь немногие из них были найдены — считается, что остальные были использованы в качестве удобрений на фермах.

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