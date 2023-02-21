В Бельгии нашли загадочный римский артефакт

В Бельгии с помощью металлоискателя нашли часть таинственного бронзового артефакта, известного как римский додекаэдр, которому более 1600 лет.

Об этом сообщает Arkeo News.

Археолог-любитель Патрик Шуэрманс сканировал землю металлоискателем, в ходе чего наткнулся на необычный фрагмент. Додекаэдры являются небольшими объектами, сделанными из бронзы или реже из камня или железа. Они в основном имеют форму додекаэдра с двенадцатью плоскими пятиугольными гранями.

Они веками ставили исследователей в тупик из-за того, что многоугольный объект не фигурирует в римских письменах или рисунках. Около 120 римских додекаэдров обнаружили с XVIII века.

Известные полные экземпляры различаются в деталях по внешнему виду, а также по размеру и весу. В основном они имеют размер от 4,5 до 8,5 сантиметров. Эти предметы иногда называют галло-римскими додекаэдрами, потому что большинство додекаэдров нашли на территориях, которые совпадали с кельтской цивилизацией.

Однако археологи не совсем уверены, для чего был нужен этот объект. Появляется все больше доказательств того, что додекаэдры не были практическими объектами, такими как измерительные инструменты. Дело в том, что известные экземпляры слишком непохожи друг на друга по размерам и деталям.

Археологи считают, что их значение лежит в магико-религиозной сфере. Это может помочь объяснить, почему в могилах часто встречаются додекаэдры.

Шуэрманс передал объект в дар Галло-римскому музею Тонгерена после того, как сообщил о своей находке Агентству наследия Фландрии. Фламандское агентство считает, что весь додекаэдр мог иметь ширину более 5 сантиметров. Возможно, его сломали во время ритуала. Археологи с большим энтузиазмом относятся к тому, насколько находка важна для исследования истории Древнего Рима.

«Благодаря правильному методу работы металлодетектора археологи впервые узнают точное местонахождение римского додекаэдра во Фландрии», – сказано в заявлении.

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