В Средневековье женщина перенесла как минимум две операции на черепе – исследование

Ученые исследовали череп женщины, жившей в средневековом поселении Трозино в центральной Италии более 1300 лет назад, и установили, что она подвергалась минимум дважды инвазивным хирургическим вмешательствам.

Об этом сообщает Sapienza Universita Di Roma.

Исследователи выявили наличие отверстий в черепе женщины-лангобарда, найденном на кладбище Кастель-Трозино, недалеко от Асколи-Пичено (центр Италии). Макроскопический, микроскопический и компьютерно-томографический (КТ) анализы выявили признаки как минимум двух операций на черепе, в том числе крестообразной.

Также новые технологии помогли реконструировать специфические изменения в питании и подвижности женщины от раннего периода жизни до зрелого возраста. Это позволило исследователям определить изменения в ее рационе и окружающей среде на протяжении всей ее жизни, а также узнать, как о ней заботилось ее окружение.

Ученые обнаружили, что женщина пережила несколько операций, пройдя длительное хирургическое лечение, которое состояло из серии последовательных сверлений.

«Последняя операция, похоже, была проведена незадолго до смерти человека. Поражений, указывающих на наличие травм, опухолей, врожденных заболеваний или других патологий, нет. Более того, хотя интересно рассмотреть возможность ритуального или судебного мотива, никакие остеологические или исторические свидетельства не подтверждают такие гипотезы», – рассказал Джорджио Манци из Департамента экологической биологии.

Используемые специальные хирургические методы включали соскоб кости с черепа, что было частью трепанации. Этот тип лечения обсуждали в европейской средневековой литературе, а некоторые записи датируются еще более древним периодом. Однако впервые ученым удалось доказать, что раннесредневековый череп подвергался этим опасным процедурам.

Обнаружение редких свидетельств операции бурения прокладывает путь для будущих исследований причин и методов лечения, а также заботливой роли общества по отношению к больным в средние века.

Ранее «Курсор» рассказывал о том, зачем инки проводили трепанацию черепа.