В Бразилии на берег выбросило гигантскую кисть с пальцами

Есть версии об инопланетянине и неизвестном животном, но у исследователей иная точка зрения.

На пляже Иья-Комприда в Бразилии во время прогулки местные жители нашли гигантскую кисть с длинным пальцами.

Об этом сообщает Daily Mail.

По словам авторов находки, этот объект был огромным и вряд ли мог быть человеческого происхождения, потому что кисть была слишком длинной. У местных была версия, что находка связана с каким-то животным или даже инопланетянином.

Видео произвело настоящий фурор в сети и обратило на себя внимание многих пользователей, в том числе морского биолога Эрика Комина. Он сходу отбросил конспирологические версии и заявил, что это может быть кистью кита, дельфина или морской свиньи.

Степень разложения указывает, что морское животное умерло примерно полтора года назад. Подобная «кисть» ‒ характерная черта ранних предков китов, которые ходили по суше примерно 50 миллионов лет назад.

Биологов утверждает, что под межпальцевой плотью ласт китов и дельфинов на самом деле находятся «пять пальцев». 5-палые конечности встречаются у людей, земноводных и ряда других животных и указывают на одного общего предка.

По словам Комина, останки с большой долей вероятности принадлежат дельфину, ибо именно чаще всего находят возле Бразилии. Однако для подтверждения этого предположения есть необходимость в дополнительных тестах.

Эксперты добавили, что все, кто находят останки животных на пляже, должны обращаться по этому поводу к региональному обществу по защите животных. Преимущественно специалисты оставляют скелеты морских обитателей на пляже, потому что стараются не мешать круговороту питательных веществ в экосистеме. Однако порой они могут забрать кости или тела недавно умерших животных для исследований.

Доктор Марк Шерц из Государственного музея естествознания в Дании рассказал, что в различных линиях млекопитающих и рептилий ласты неоднократно развивались. Кит, дельфин и морская свинья ‒ потомки коренастого существа размером с лису, которое имело удлиненное тело и хвост. Это животное бродило по суше и было водным охотником, пока окончательно не поселилось в водной среде.

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