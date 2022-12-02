Уникальное фото: одна из птиц способна парить в воздухе вверх ногами

Птицы используют во время брачных игр или отражения атак трюк, во время которого полностью переворачиваются и используют свои когти на атакующем.

Удивительное фото сделала Пэм Маллинз недалеко от своего дома в Принс-Руперт, Канада. Она сама не поверила в то, что увидела.

На камеру попал совершенно необычный полет белоголового орлана, пишет Daily Mail.

Уникальное планирование орлана демонстрирует его уникальную способность переворачиваться в воздухе вверх ногами. Фактически птица делает петлю.

Пэм Маллинз стала свидетельницей того, как белоголовый орлан взлетел на высоту 200 футов над землей, а потом перевернулся в воздухе и исполнил некие акробатические навыки, перевернувшись вверх ногами.

Менеджер по производству из Канады рассказала, что она потратила годы на то, чтобы сфотографировать этот невероятный трюк, и она просто в восторге от своего снимка.

Она рассказала: «То, что вы видите на этой фотографии, происходит за долю секунды. Это не случайность, а отработанный акробатический трюк, который орланы используют по разным причинам. Иногда он используется, когда птица замечает рыбу или другую пищу. Тогда она делает сальто в воздухе и ныряет носом к ней. Другая причина — брачный ритуал: каждый год орланы исполняют танец, во время которого они сцепляют когти и свободно падают на землю».

Кроме того, орланы практикуют такие перевороты во время нападения на них. Тогда они переворачиваются, чтобы использовать свои когти на атакующем. Однако такие маневры происходят очень быстро и запечатлеть такие кадры довольно сложно.

Белоголовый орлан способен развивать скорость до 43 миль в час при парении и до 99 миль в час при пикировании.

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