В Великобритании нашли средневековую брошь возрастом более 800 лет

В Великобритании археолог Уильям Нордхофф обнаружил весьма необычный артефакт. Сначала он подумал, что это очередной кусок свинца. Невероятное открытие было сделано в графстве Уилтшир на поле в Пьюси-Вейл.

Археолог из Великобритании нашел средневековую брошь, возраст которой насчитывает более восьми веков. Специалист сначала подумал, что ему попался очередной кусок свинца или фрагмент ржавой породы, однако при детальном рассмотрении он обнаружил узор и понял, что эта находка может иметь большую историческую ценность.

Об этом сообщает новостное интренет-издание «Daily Mail».

Увлеченный искатель был поражен, обнаружив 800-летнюю брошь, которая использовалась как магический амулет, чтобы сдерживать лихорадку.

Специалист датировал средневековую брошь весом в 5,77 грамм 1 150 – 1 350 годами нашей эры, и она была официально объявлена сокровищем в соответствии с Законом о сокровищах в Великобритании от 1996 года, поскольку она на 10% состоит из драгоценного металла и на момент обнаружения ей было более 300 лет.

Эксперт аукциона подсчитал, что этот предмет может стоить до 5 000 фунтов стерлингов.

Круглая брошь имеет скошенный край, на четырех сторонах которого диаметром 24 мм выгравирована часть христианской религиозной молитвы.

По предположениям историков, внутренние надписи обладают амулетическими свойствами, и в средневековый период их использовали как заклинание против лихорадки.

Напомним, ранее Курсор писал о том, что в Украине обнаружили череп возрастом почти 8 тысяч лет.

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