В Украине обнаружили череп возрастом почти 8 тысяч лет

Сообщается, что в Запорожской области был обнаружен череп возрастом почти восемь тысяч лет. Сейчас специалисты делают анализ ДНК находки, чтобы получить больше полезных данных.

Стало известно, что в Запорожской области (Украина) был найден человеческий череп, возраст которого составляет около 8 000 лет. На данный момент археологи изучают могильник на Мамай-горе близ Каховского водохранилища, а специалисты проводят анализ ДНК найденного черепа, чтобы узнать больше подробностей из жизни далекого предка.

Об этом сообщает пресс-служба украинского Института археологии.

«Еще немного мгновений расчистки, и уже будут видны реальные черты лица дальнего предка, широкое лицо с наклонным лбом, низкие прямоугольные орбиты, мужественные контуры нижней челюсти», – написала сотрудница Института археологии НАН Украины Инна Потехина.

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