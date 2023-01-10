В человеческом мозгу обнаружили неизвестную до этого структуру

В рамках нового исследования была обнаружена новая анатомическая структура в мозге, ранее не описанная учеными.

Об этом сообщает IFL Science.

Сперва этот слой ткани обнаружили у грызунов, но после проведения новых исследований специалисты заметили, что эта структура есть и в человеческом мозгу. Она получила название субарахноидальная лимфатическая мембрана (SLYM).

По мнению ученых, с помощью этой структуры происходит утилизация отходов мозга, а также она важная часть иммунной системы. В последнем случае она является защитным барьером, покрывающим иммунные клетки.

Эта ткань ‒ одна из четырех мембран между мозгом и черепом и толщиной всего несколько клеток. Остальные являются твердой мозговой оболочкой, паутинной и мягкой мозговой оболочкой. Вместе они образуют менингеальный слой.

Последнее дополнение делит пространство под паутинным слоем на субарахноидальное пространство, которое содержит спинномозговую жидкость. Он присоединяется к другим менингеальным оболочкам, создавая барьер между мозгом и остальным телом.

SLYM, по-видимому, отделяет свежеприготовленную, «чистую» спинномозговую жидкость от «грязной» спинномозговой жидкости, которая содержит продукты жизнедеятельности клеток. Следовательно, он, вероятно, связан с глимфатической системой — сетью, отвечающей за удаление отходов в мозге.

Исследователь Майкен Недергаард из Университета Копенгагена поделился предположением, согласно которому существует связь между новой анатомической структурой и «фильтрацией» спинномозговой жидкости. В рамках последней отделяется «чистая» от «грязная» жидкости, содержащие продукты жизнедеятельности клеток.

«Открытие новой анатомической структуры, которая разделяет и помогает контролировать поток спинномозговой жидкости в головном мозге и вокруг него, позволяет нам гораздо лучше оценить сложную роль, которую спинномозговая жидкость играет не только в транспортировке и удалении отходов из мозга, но также и в поддержке его иммунной защиты», ‒ рассказал он.

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