Ученые рассказали, где прячутся воспоминания о травматических событиях

Воспоминания о травматических событиях могут продолжать восстанавливаться в мозгу еще долго, что приводит к таким состояниям, как посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР).

Об этом говорится в материале портала Nnews.

Хотя ясно, что область мозга, которая называется гиппокампом, играет центральную роль в формировании памяти, физическая природа долгосрочного хранения страха как «удаленной памяти» остается неуловимой.

В новом исследовании на мышах ученые из Калифорнийского университета в Риверсайде (США) очертили некоторые ключевые механизмы, с помощью которых консолидируются воспоминания об отдаленных страхах и определили физическое воплощение отдаленных страхов в заметной части нашего мозга.

Поняв больше о том, как встраиваются эти травматические воспоминания, мы сможем улучшить терапию и лечение страдающих ими.

Исследователи использовали мышей, созданных с помощью нервных клеток, которые можно было легко идентифицировать во время реакций на страх вместе со смесью вирусов, которые перерезали важные нервные пути. Они, по мнению ученых, вовлечены в консолидацию памяти, или помогали идентифицировать ключевые связи между нейронами.

Событием страха памяти для трансгенных мышей служил удар электрическим током. Когда испытуемые вернулись к месту шока через месяц, они замерли, указывая на то, что хранящиеся где-то в мозгу отдаленные вспышки страха действительно вспоминаются.

Тщательный анализ разных образцов мозга выявил постоянное укрепление связей в небольшой группе нейронов памяти в так называемой префронтальной коре – области, отвечающей за принятие решений и когнитивное поведение.

Дальнейшие испытания проявили, что когда эти определенные нейроны памяти были разорваны, мыши не смогли вспомнить отдаленные ужасы, но все еще помнили недавнюю травму.

Затем мышей подвергли влиянию тех же мест, но на этот раз без аверсивного раздражителя. Исследователи продемонстрировали, что этого было достаточно, чтобы уменьшить реакцию на страх и изменить схему этих нейронов, связанную с травматическим событием.

«Именно префронтальные схемы памяти постепенно укрепляются после травматических событий, и это укрепление играет решающую роль в том, как воспоминания о страхе созревают к стабилизированным формам в коре головного мозга для постоянного хранения», — говорит нейробиолог Джун-Хен Чо.

Как сообщал Курсор, ученые назвали способ, который укрепляет память у пожилых людей.

Также мы писали о том, что женская память превосходит мужскую.