В Египте нашли хижину римской эпохи и статую королевского сфинкса

Археологи раскопали статую сфинкса внутри известняковой хижины римской эпохи, находящейся на юге Египта.

Об этом сообщает Arkeo News.

Археологическую миссию возглавил доктор Мамду Эль Дамати, бывший министр древностей и профессор археологии Каирского университета Айн-Шамс. Артефакты нашли в храме Дендера в провинции Кена, в 450 км к югу от Каира.

Ученые полагают, что улыбающиеся черты статуи могут принадлежать римскому императору Клавдию. Внутри двухэтажной хижины также обнаружили большой водоем из красного кирпича и раствора, внутри которого была статуя Сфинкса.

Древнеегипетский Немес, головной убор из полосатой ткани, который носили фараоны под своими коронами в Древнем Египте, изображается как каменное покрытие головы сфинкса. Расклешенную кобру вылепили над бровью сфинкса, как это было принято для королевских статуй. Статуя намного меньше, чем возвышающийся известный Сфинкс в комплексе пирамид Гизы, высота которого составляет 20 метров.

«Статуя действительно красива, ее лицо характеризуется королевскими чертами, которые изображены довольно точно. Следы улыбки можно увидеть на краях его рта, у которого есть ямочка с обеих сторон. На лице следы желтого и красного», — сказал доктор Эль Дамати.

Рядом со сфинксом нашли табличку времен римского правления в Египте, исписанную иероглифами и древнеегипетским письмом.

Археологи планируют продолжить свою работу в Дендере, где, как считается, небольшой храм, посвященный Изиде, построил римский император Нерон. По мнению исследователей, подземный путь соединяет храм Исиды с другим храмом на восточной стороне комплекса, посвященным древнеегипетскому богу Гору.

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