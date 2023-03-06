Студенты нашли древнюю каменную львицу во время экскурсии по северу Израиля

Студенты колледжа нашли во время экскурсии в Эйн-Нашуте на Голанских высотах древнюю каменную львицу, которую изобразили кормящей детенышей.

Об этом сообщает Haaterz.

По словам профессора Мордехай Авиама из Кинеретского колледжа на Галилейском море, находка сильно выветрилась после почти 2000 лет воздействия стихии, и многое до нашего времени не дошло, но ее все равно удалось идентифицировать.

Это стало уже вторым случайным открытием каменной древней львицы, к которой причастен Авиам – эту нашли в Эйн-Нашуте, а первую в 2017 году в Эль-Арадже, потенциально на месте еврейской деревни Вифсаида. Первый артефакт в Эйн-Нашуте, а первый был найден в 2017 году в Эль-Арадже, потенциально на месте еврейской деревни Вифсаида, и сохранился гораздо лучше.

Обе львицы сделаны из базальта. По словам эксперта, черная вулканическая порода является стандартом для строительства и искусства на севере Израиля.

Открытие сделали во время трехдневной экскурсии по древним еврейским деревням на севере Израиля, которую Авиам провел для студентов колледжа. В Эйн-Нашуте профессор отправил студентов бродить по местности, собирая информацию и фотографируя на телефоны интересные объекты.

«После этого мы сели вместе, и студенты описали то, что они нашли… И один студент сказал: «Мы нашли что-то похожее на изображение животного». Мое сердце остановилось», – поделился Авиам.

После этого они позвонили в Управление древностей Израиля, чтобы сообщить о находке. Принято считать, что еврейская история изобилует символикой льва, в то время как в раннехристианских деревнях не было обнаружено никаких признаков подобного.

«Важно то, насколько взволнованы были студенты. Это был прекрасный пример того, чем занимается наш отдел в колледже», – добавил профессор.

College students find ancient stone lioness during field trip in northern Israel https://t.co/1UY9CCmAqj — Haaretz.com (@haaretzcom) March 6, 2023

Также «Курсор» сообщал, что израильские ученые пытаются вернуть тюленя-монаха на побережье.