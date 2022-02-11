В Европе были обнаружены останки нового вида динозавров

В Испании научные исследователи обнаружили останки нового вида динозавра — титанозавра Abditosaurus kuehnei. Этого гиганта, весом в 14 тонн, раскопали в южных Пиренеях (Каталония).

В Испании археологи обнаружили останки гигантского динозавра, ранее неизвестного науке. Сообщается, что скелет ящера, возрастом 70,5 миллионов лет, является самым полным экземпляром новой растительноядной группы динозавров, обнаруженных в Европе.

Об этом сообщает научное издание «Аrchaeology news network».

Обнаруженный скелет абдитозавра — самого крупного вида титанозавров — представлял собой стареющую особь, длина которой оценивается палеонтологами в 17,5 метров, а масса тела — 14 000 килограмм.

Размер этого гиганта — один из самых удивительных фактов для исследователей.

«Титанозавры из верхнего мелового периода Европы, как правило, имеют малый или средний размер из-за их эволюции в островных условиях», — объяснил Бернат Вила, палеонтолог из ICP, возглавляющий исследование. В течение верхнего мелового периода Европа представляла собой большой архипелаг, состоящий из десятков островов.

Виды, которые эволюционировали там, имеют тенденцию быть относительно небольшими или даже карликовыми по сравнению с их родственниками, живущими на больших массивах суши, в первую очередь из-за ограниченности пищевых ресурсов на островах.

«Это повторяющееся явление в истории жизни на Земле, у нас есть несколько примеров этой эволюционной тенденции в летописи окаменелостей по всему миру. Вот почему мы были поражены большими размерами этого образца», — сказал Вила.

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