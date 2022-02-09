Израильские учёные сделали неожиданный вывод по поводу жизни во времена ледникового периода

Анализ останков животных в 23000-летнем лагере рыбаков-охотников-собирателей у Галилейского моря привел ученых к неожиданному выводу.

Остатки ранее затопленного лагеря Галилейского моря примерно 23 000 лет назад показывают, что эти жители этой местности во времена ледникового периода процветали.

Об этом сообщает World Israel News.

Было проведено археологическое исследование памятника Охало II доктором Еврейского университета Тиквой Штайнером под руководством профессора HU Ривки Рабинович и археолога Хайфского университета профессора Дани Наделя.

Охало II был обнаружен в 1989 году после засухи, которая значительно понизила уровень воды в Галилейском море (озеро Кинерет).

На памятнике сохранились остатки шести кустарничков овальной формы, открытых очагов, а также могила взрослого мужчины.

Из тщательного анализа 22 000 костей животных, найденных на этом месте, а также обугленных растительных остатках, кремневых инструментов и зерен злаков, команда пришла к выводу, что жители Охало II наслаждались богатым разнообразием пищи.

«Эти жители охотились на разных животных и имели достаточно инструментов и времени, чтобы полностью использовать трупы животных до мозга костей», — сказал Штайнер.

Напомним, что ранее «Курсор» писал о том, что ученые определили размер самой большой кометы в истории наблюдений.

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.