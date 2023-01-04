В Германии полиция гонялась за водителем, который включил автопилот и заснул

Правоохранители преследовали автомобиль, пока водитель не проснулся.

В Германии полиция преследовала автомобиль Tesla, за рулем которого спал водитель. Инцидент произошел в городе Бамберг (земля Бавария).

Об этом сообщает Sky News.

Отмечается, что правоохранители преследовали ехавший на автопилоте электромобиль. Погоня продолжалась 15 минут, после чего водитель проснулся и выполнил указания полицейских.

Как рассказали в полиции, было заметно, что транспортное средство держало равное расстояние от патрульной машины впереди от развязки Фиэрет-Трунштадт до развязки Бамберг-Хафен на скорости 110 километров в час.

«Офицеры обнаружили, что водитель Tesla лежал на сидении с закрытыми глазами и снятыми руками с руля. Это усугубило подозрение, что он оставил управление автопилота и заснул. Приблизительно через 15 минут мужчина наконец проснулся и выполнил указания полиции», — говорится в сообщении.

В полиции также отметили, что были признаки того, что водитель находился в состоянии наркотического опьянения. Кроме этого, в авто нашли «груз для руля» — устройство, используемое для имитации веса рук на руле.

Теперь в отношении водителя возбуждено уголовное производство по факту создания угрозы дорожному движению.

Как сообщал Курсор, в Нидерландах четырехлетний мальчик взял машину своей матери покататься, а затем врезался в два припаркованных автомобиля.

«Мы немедленно отреагировали, так как прохожие беспокоились, что мальчик может пострадать от переохлаждения», — пишет полиция в Instagram.

Прибыв на место, полицейские получили второе сообщение о близлежащей аварии с участием трех автомобилей. Водитель, подозреваемый в совершении аварии, отсутствовал.

По их словам, эта машина была зарегистрирована на мать мальчика.

Курсор ранее сообщал, что водитель автомобиля погиб при столкновении с верблюдом.