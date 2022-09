В глубинах океана обнаружили причудливое существо с большими глазами

В глубинах океана скрывается большое количество причудливых и необычных существ. Одни из них — креветкоподобные ракообразные цистисомы (Cystisoma).

Об этом сообщает издание The Guardian.

Американские ученые, которые занимаются исследованием этих существ, рассказали, что цистисомы обитают на глубине 200-900 метров. У них прозрачное тело и огромные глаза, которые занимают большую часть головы. Исследователи говорят, что такие глаза помогают им лучше ориентироваться в темноте.

Если рассмотреть этих существ под микроскопом, то можно заметить, что их тела частично покрыты крохотными лохматыми чешуйками, а другая часть — напоминает сферические формы, которые, по мнению ученых, являются колониями бактерий, неизвестных науке.

Также ученые рассказали, что самцы цистом способны «унюхать» самок на расстоянии, для этого у них есть специальные антенны, с помощью которых существа улавливают химические вещества в окружающих водах.

Discovered in the deep: the crustacean with eyes for a head https://t.co/mJQoTuqv84

— The Guardian (@guardian) September 14, 2022