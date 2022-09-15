В глубинах океана обнаружили причудливое существо с большими глазами

Ученые в сумеречной зоне океана нашли креветкоподобных ракообразных цистисом, у которых огромные глаза и прозрачное тело.

В глубинах океана скрывается большое количество причудливых и необычных существ. Одни из них — креветкоподобные ракообразные цистисомы (Cystisoma).

Об этом сообщает издание The Guardian.

Американские ученые, которые занимаются исследованием этих существ, рассказали, что цистисомы обитают на глубине 200-900 метров. У них прозрачное тело и огромные глаза, которые занимают большую часть головы. Исследователи говорят, что такие глаза помогают им лучше ориентироваться в темноте.

Если рассмотреть этих существ под микроскопом, то можно заметить, что их тела частично покрыты крохотными лохматыми чешуйками, а другая часть — напоминает сферические формы, которые, по мнению ученых, являются колониями бактерий, неизвестных науке.

Также ученые рассказали, что самцы цистом способны «унюхать» самок на расстоянии, для этого у них есть специальные антенны, с помощью которых существа улавливают химические вещества в окружающих водах.

Discovered in the deep: the crustacean with eyes for a head https://t.co/mJQoTuqv84 — The Guardian (@guardian) September 14, 2022

«Курсор» писал ранее, что ученые обнаружили на дне Тихого океана удивительное морское создание. Речь идет о существе под названием Solumbellula.

Еще мы писали, что ученые обнаружили на дне океана вещества, которые имеют инопланетное происхождение. Так, эксперты из международной группы, которую возглавив австралийский физик Антон Валлнер, обнаружили на морском дне следы изотопов железа и плутония.