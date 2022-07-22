Ученые обнаружили на дне океана странное существо, похожее на растение с щупальцами

Удивительное создание, которое относится к коралловым полипам, удалось снять на видео. Издалека оно похоже на красивый цветок.

Ученые обнаружили на дне Тихого океана удивительное морское создание. Речь идет о существе под названием Solumbellula.

Об этом пишет издание Cnet.

Сообщается, что Solumbellula было обнаружено в неизведанной подводной горе возле Атолла Джонстон, группы островов к западу от Гавайев. Его нашел управляемый аппарат ROV, который спустили в воду исследователи судна Nautilus.

Важно, что ранее это существо замечали только в Атлантическом и Индийском океанах. К команде судна заявили, что это захватывающее открытие.

Отметим, что Solumbellula — это коралловый полип, который имеет щупальца и длинное (до двух метров в длину) тонкое тело в виде стебля, достигающее самого дна океана.

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