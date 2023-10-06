В Индии слон попытался забраться в движущийся автобус

Намерения животного не вызывали энтузиазма ни у водителя, ни у пассажиров.

Видеоролик, снятый в Индии, показывает зрителям слона, явно не желавшего идти пешком, обременяя ноги. Вместо этого большое животное подошло к автобусу и задвинуло хобот внутрь, словно хотело зайти внутрь.

Но намерения слона не вызывали энтузиазма ни у водителя, ни у пассажиров. Животное никто не прокатал, и автобус покинул место действия.

Комментируя кадры, многие зрители отметили, что их особенно поразило то, как слон взмахнул хоботом, чтобы остановить транспортное средство. Кроме того, люди хвалят незнакомца, сидящего за рулем автобуса. Даже если он и был напуган ситуацией, то уж точно не паниковал.

Как сообщал Курсор, в Таиланде слон ворвался в дом в поисках ужина. Грохот на кухне разбудил жительницу тайского села Чалермкиатпаттана в рассветное время. Включив свет, женщина обнаружила голову слона, торчащего из стены рядом с раковиной. Его хобот копошился в ящиках и сбрасывал на пол посуду и кухонные принадлежности.

Оказалось, что проживающий по соседству в национальном парке Каенг Крачан слон по имени Бунчуй посетил деревню в поисках лакомства. Он проделывает этот трюк далеко не в первый раз: запах пищи на местном рынке очень привлекателен для слонов. На этот раз кухня Ратчадаван Пуэнгпрасоппон стала на пути животного, и ущерб ее домохозяйству составил более 1500 долларов.

Напомним, слоны сделали девушке массаж, кадры попали в сеть. Любительница острых ощущений позволила двум молодым слонам отхлестать себя хоботами. Девушка в купальнике улеглась перед массивными жителями тайского закрытого заповедника.

Специально обученные животные продемонстрировали свои навыки массажного мастерства. Один из «массажеров» оказался наглее своего «коллеги» и попытался привнести в процесс «нотки эротизма», но девушка вовремя сориентировалась и прекратила все попытки фамильярностей со стороны очень любопытного животного.