В Индийском океане нашли гигантское кладбище акул

Биологи из Национального научного агентства Австралии и CSIRO (Организация научных и промышленных исследований Содружества) с помощью исследовательского судна RV Investigator изучили морской парк вокруг Кокосовых островов.

Об этом сообщает CNET.

Эксперт по акулам Уилл Уайт рассказал, что ученые обнаружили настоящее кладбище акул, где было примерно 750 различных зубов. Они принадлежат не только современным животным, но и их древним предкам, бороздившим просторы океана тысячи лет назад.

Подводный Некрополь находится на глубине чуть более 5 метров в Индийском океане. Он стал самым массовым «захоронением» акул среди когда-либо обнаруженных.

Общая площадь морского парка Кокосовых островов составляет около 466 тысяч квадратных километров. Он находится к западу от Австралии и Индонезии. Вместе с морским парком острова Рождества его создало австралийское правительство 20 марта. В общей сложности площадь этих двух морских парков почти в два раза превышает площадь подводного парка Большого Барьерного рифа.

Среди останков хищников нашли только зубы и чешую, но ученые все равно довольны и называют открытие «окном в историю». По их мнению, с помощью обнаруженных окаменелостей можно будет получить ценные данные о разнообразности видов, которые населяли этого регион в древние времена.

По словам куратора рыб в Музее Западной Австралии Гленн Мур, это уникальное открытие во многом из-за количества зубов. Сейчас Мур также принимает участие в другой экспедиции, в рамках которой исследуют морской парк Гаскойн, находящийся возле побережья западной Австралии. Там тоже нашли окаменелости акул, но в меньших масштабах.

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