Израильские ученые обнаружили у саранчи «сверхспособность»

Ученые Тель-Авивского университета обнаружили эластичные свойства у центральной нервной системы самок саранчи, благодаря которым она растягивается в два или три раза по сравнению с их первоначальной длиной.

Об этом сообщает Jewish News Syndicate.

Эксперименты провела группа исследователей Тель-Авивского университета, которую возглавили Бат-Эль Пинчасика из Школы машиностроения на инженерном факультете Флейшмана и Амира Аяли из Школы зоологии на факультете естественных наук Уайза.

Самка саранчи растягивает тело во время откладывания яиц в землю, не нанося им непоправимого ущерба. В рамках этого процесса она роет яму в земле, чтобы обеспечить своему потомству защиту и оптимальные условия для вылупления.

«Когда она копает, самка вытягивает свое тело, пока датчики, расположенные по всей его длине, не сигнализируют, что она достигла подходящего места для откладывания яиц. Так, взрослая самка, длина тела которой составляет около 4-5 сантиметров, может с целью откладывания яиц вытянуть свое тело до длины 10-15 сантиметров, затем быстро вернуться к своей нормальной длине, а затем снова вытянуться для следующей кладки яиц», – утверждают ученые.

По словам исследователей, подобная способность не свойственна ни одному живому существу, помимо этих насекомых. К примеру, нервы в нервной системе человека способны растягиваться лишь на 30% без разрывов или необратимых повреждений. Эксперты утверждают, что нервная система саранчи имеет не аккордеонный механизм, а эластичные свойства.

«Сверхспособность саранчи — это почти что-то из области научной фантастики. Это открытие почти непонятно с биомеханической и морфологической точки зрения», – добавил Аяли.

В будущем эти результаты могут способствовать новым разработкам в области регенеративной медицины как основы для восстановления нервов и разработки синтетических тканей.

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