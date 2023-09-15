В Испании водопроводчик нашел два золотых ожерелья, которым 2,5 тысячи лет

По словам ученых, артефакты помогут решить многие загадки.

В Испании сотрудник компании по водоснабжению нашел два золотых ожерелья, возраст которых может составлять 2,5 тысячи лет.

Об этом сообщает El Pais.

Серджио Нарсианди работал над трубками в муниципалитете Каванди, во время чего заметил среди камней золотое ожерелье. Когда он взял объект в руки, то понял, что перед ним древнее украшение.

Вскоре он нашел еще одно похожее украшение. После он позвонил специалистам, чтобы получить инструкции, что делать. Гражданская гвардия рекомендовала ему уведомить власти. Спустя некоторое время к нему приехали ученые.

"Это позволит нам решить многие загадки, о которых нам не хватало данных. Открытие очень важно, потому что впервые мы знаем точное происхождение двух из этих ценных предметов, максимального символа престижа доримских сообществ, а также контекст, в котором они были помещены на хранение", – поделились эксперты.

Благодаря этим артефактам можно получить ценную информацию об обычаях тех времен, технологиях, культурных корнях и социальной организации. Датировка этих ожерелий – сложный процесс, но у археологов есть предположение, что им вряд ли более 2,5 тысяч лет.

По словам эксперта Археологического музея Астурии Анхеля Вилье, оба произведения являются концентрацией всех древних приемов ювелиров – литье, филигрань, зернение и сварка в сочетании с эстетическими и геометрическими мотивами и стилями.

Также "Курсор" сообщал, что археологи нашли охотничий лагерь, которому 9 тысяч лет.