В Италии заново открыли подземный участок времен Римской империи

В Неаполе (Италия) заново открыли ранее неизвестный подземный участок длиной почти в полмили акведука эпохи Августа по названию Aqua Augusta.

Об этом сообщает Arkeo News.

Aqua Augusta построил между 30 и 20 г. до н.э. Марк Випсаниус Агриппа – лучший друг и зять Августа, когда тот занимал высокое звание куратора аквариума, магистрата, отвечавшего за снабжение, управление и техническое обслуживание римских акведуков.

Вода поступала из города Серино в кампанских Апеннинах, известного чистотой своих источников. Акведук был длинной более 144 км и имел десять ответвлений, семь из которых вели к городским центрам, а три из них несли воду к богатым виллам.

Более 400 лет Aqua Augusta – самый длинный римский акведук, пока не был построен Константинопольский акведук длиной 426 км. Однако акведук Aqua Augusta привлек очень мало внимания исследователей, что делает его наименее изученным акведуком времен Древнего Рима.

Новые открытия, сделанные ранее в этом месяце Ассоциацией Кокцеиуса, некоммерческой группой, занимающейся археологическими работами, проливают свет на этот увлекательный акведук. Члены ассоциации обнаружили ответвление акведука, по которому питьевая вода шла к холму Позиллипо и острову Нисида в форме полумесяца.

В этом пригодились наблюдения местных жителей, которые в детстве исследовали туннели. К настоящему времени было обнаружено около 650 метров хорошо сохранившегося акведука.

Большая часть маршрута состоит из ямы шириной от 52 до 70 см с гидравлическим штукатурным покрытием высотой 64 см у основания опор, которые покрыты толстым слоем известняка. Это извилистый путь стал результатом ошибок и/или вынужденных отклонений, с которыми столкнулись строители Агриппы.

Есть некоторые препятствия и узкие места, но вся длина доступна. Это первый длинный непрерывный участок римского акведука в отличном состоянии, который можно изучить в мельчайших деталях.

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