В Израиле почтили память первого израильского астронавта, погибшего 19 лет назад

48-летний Илан Рамон был первым израильским астронавтом NASA. 1 февраля 2003 года после 16-суточного полета шаттл возвращался на Землю. Однако корабль потерпел крушение.

1 февраля 2003 года случилась страшная катастрофа — разбился космический шаттл. Ученые выяснили, что причиной катастрофы стало разрушение наружного теплозащитного слоя на левой плоскости крыла челнока, вызванное падением на него куска теплоизоляции кислородного бака при старте корабля. Горячие газы проникли внутрь, что привело к перегреву пневматики левой стойки шасси, его взрыву, дальнейшему разрушению конструкции крыла и гибели шаттла.

48-летний Илан Рамон был первым израильским астронавтом NASA.

Видео в память астронавту опубликовал телеграм-канал Израиль по-русски.

Напомним, что ранее «Курсор» писал о том, то Израиль вернется в космос с 35 новаторскими экспериментами. Из 44 предложений были выбраны 35 экспериментов. Миссию возглавляют Министерство науки и технологий Израиля и Фонд Рамона.

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.