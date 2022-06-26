В Канаде в многолетней мерзлоте обнаружили замороженного детеныша мамонта

Считается, что мумифицированному мамонту ледникового периода более 30 тыс. лет. Он был обнаружен золотоискателями в районе территории Юкон под названием Клондайк.

Детеныш шерстистого мамонта был найден замороженным в вечной мерзлоте в Канаде — первая подобная находка в Северной Америке.

Об этом сообщило правительство территории Юкон, где была сделана находка.

По словам правительства Юкона, это самая полная мумия мамонта, найденная в Северной Америке и только вторая подобная находка в мире.

Первый был в россии*. В 2007 году в Сибири в вечной мерзлоте был найден маленький мамонтенок.

Мамонт, вероятно, самка, был назван Нунг Чо Га, что означает «большой детеныш животного» на языке хань, на котором говорят коренные индейцы этого региона.

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