В Китае нашли унитаз со смывом, которому 2400 лет

В древнем городе Юэян (северо-запад Китая) нашли нижние части унитаза со смывом, возраст которого оценивается в 2400 лет.

Об этом сообщает China Daily.

Минувшим летом на археологических раскопках Юэян нашли сломанные детали унитаза, в том числе перекрученную трубу. В течение нескольких месяцев ученые собирали их вместе, прежде чем поделиться своими выподами.

Туалет состоит из чаши, которая находилась в помещении, и трубы, ведущей к наружной яме. Есть версия, что слуги наливали воду в чашу каждый раз, когда она использовалась.

Унитазом, обнаруженным среди руин дворца в древнем Юэяне, как считают эксперты, пользовался Цинь Сяогон (381-338 гг. до н.э.) или его отец Цинь Сяньгун (424-362 гг. до н.э.) из королевства Цинь во время Воюющих царств. Период (475-221 гг. до н.э.), или Лю Банг, первый император династии Хань (206 г. до н.э.-220 г. н.э.).

Unearthed flush toilet dates back 2,400 years https://t.co/qBhqsWS4Jy pic.twitter.com/sXpTHxIZ3X — Moore Group (@mooregroup) February 18, 2023

По словам исследователя из Института археологии Китайской академии социальных наук Лю Жуя, «предметом роскоши», таким как туалет со смывом, в то время могли пользоваться только очень высокопоставленные члены общества. Ученым сложно сказать, как выглядела верхняя половина унитаза и мог ли человек сидеть на нем. Резные изображения туалетов, датированные династией Западная Хань (206 г. до н.э. – 9 г. н.э.), предполагают, что вероятно, над чашей сидели на корточках.

«Унитаз со смывом является конкретным доказательством того значения, которое древние китайцы придавали санитарии», — сказал Лю и добавил, что в древние времена было мало записей о домашних туалетах.

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